Maradona: El día que Diego dejó sin túnica a Muamar el Gadafi

La vida de Diego Armando Maradona estuvo llena de excentricidades que lo llevaron a vivir un sifin de anécdotas y a conocer a toda clase de personas alrededor del mundo.

Tal fue el caso cuando se dio el encuentro entre el Pelusa y Muamar el Gadafi, militar y político que gobernó Libia por más de 42 años.

"Diego quería conocer a Muamar el Gadafi, y su hijo Al-Saadi, era jugador, pero Carlos Salvador Bilardo (técnico de la selección de Libia en el 2000) no lo ponía a jugar y el pibe estaba tan caliente que no nos hacía conocer al viejo (Muamar el Gadafi). Se casa el hijo, esa es la oportunidad, el padre tiene que ir al casamiento (pensamos). Vamos al casamiento, y no está Gadafi. Ya nos íbamos y de repente nos agarran y nos meten a un auto, traductor abajo, nos vamos. 500 metros después, luz tenue, paran el auto, bajamos, seis mujeres, alfombra roja, se abre una cortina y aparece Gadafi" relató Guillermo Coppola, exrepresentante del Diego, en Pasión por el Futbol de El Trece en Argentina.

"Llega el traductor, Diego bien emocionado y Gadafi le pregunta por Dalma y Giannina (hijas de Maradona). Salimos de ahí después de tomarse fotos, y antes de llegar al auto Diego me dice: 'Guille, pedile (a Gadafi) la pincha (túnica) que traía puesta', le digo al traductor: 'Mira (Diego) quiere la pincha, haz algo'. Fue, nos hicieron esperar tres minutos en el auto, y Diego Armando Maradona dejó en bolas a Gadafi en el desierto de Libia", recordó Coppola entre risas.

El empresario que fue durante 18 el representante del astro argentino aseguró que el '10' conoció a todo tipo de personalidades en su vida.

"Yo más bien creo que habrá mucha gente que se quedó con ganas de conocerlo a él", remató.

