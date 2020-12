VIDEO: Chofer de Pumas Tabasco 'alentó' al equipo a vencer a Cimarrones

En su primer torneo en la Liga de Expansión MX, Pumas Tabasco logró colarse al Repechaje en donde enfrentó a Cimarrones de Sonora.

Y el conjunto 'choco' tuvo que hacer el viaje hasta Sonora en camión, un trayecto que puede durar hasta 28 horas en carretera, razón, por la que el chofer del autobús del conjunto filial de Universidad dedicó unas fuertes palabras de 'aliento' a los jugadores para que el viaje valiera la pena.

"No vine tan pinche lejos para que salgan con sus mamadas de: 'voy a perder'. Al rato quiero caras contentas, no quiero que vengan chillando como maricones, échenle huevos allá adentro porque si no me emputo y los bajo. ¡Échenle, Pumas, échenle!", expresó el conductor, en palabras que quedaron inmortalizadas en un video que circuló en redes sociales.

Por fortuna para los jugadores, lograron vencer a Cimarrones de visita por 2-3 para instalarse en los Cuartos de Final donde se medirán al Atlante y pudieron volver a Tabasco contentos en el camión.

El chofer de los Pumas tiene más aptitudes y capacidades motivacionales que Miguel Herrera. pic.twitter.com/XRfJoEEXqi — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) November 30, 2020

