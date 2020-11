Maradona: José Ramón Fernández, al borde del llanto recordando a Diego

Diego Armando Maradona perdió la vida la mañana de este miércoles a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio y algunos referentes del periodismo deportivo recordaron su trayectoria así como lo que significó para ellos, como fue el caso de José Ramón Fernández.

El colaborador de RÉCORD aprovechó algunos de sus espacios para mandar un mensaje al respecto, quedando al borde de las lágrimas en una entrevista con ESPN.

"En el 86, Maradona estaba en su apogeo. Me presenté con Maradona, que se había levantado tarde, y me dio una entrevista. Ahí lo conocí. Físicamente estaba bien, me dijo que ganaría el Mundial. Siempre transmitíamos al Napoli, era un jugador excepcionalmente bueno. Me duele, me entristece. Rompió las barreras del futbol. Personalmente, a pesar de los problemas que tenía, en la cancha era un gran futbolista", dijo José Ramón Fernández emotivo.

"¡Me duele y mucho!", comenzó ahora desde sus redes sociales. "Muere Diego Armando Maradona. Una de las mayores figuras del futbol Mundial. Ganó el Mundial México ‘86 jugando brillantemente. Fue subcampeón del Mundo Italia ‘90. Jugó en Boca Júniors, Barça, Napoli al cual hizo grande. Descansa en paz".

