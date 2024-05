Marc Crosas le recuerda a Faitelson el golpe de Cuahtémoc Blanco... ¡por 'culpa' de Lichnovsky!

La Semifinal de Ida del Clausura 2024 entre Chivas y América terminó sin goles, pero generó una fuerte discusión entre los comentaristas de TUDN, David Faitelson y Marc Crosas en redes sociales, por 'culpa' de Igor Lichnovsky.

Todo comenzó cuando Crosas, exfutbolista, elogió públicamente a Lichnovsky, señalándolo como el mejor jugador del partido. "Igor Lichnovsky fue el mejor jugador del América y del partido hoy, y con diferencia. Se nota que ya está concentrado y no han hecho la TRIIISECTA", escribió Crosas, haciendo referencia a la ausencia del futbolista en su polémico podcast.

La afirmación de Crosas no pasó desapercibida para Faitelson, quien respondió de manera sarcástica: "Sí, es Beckenbauer… Ya vete a dormir. La Kings League te está haciendo daño". Esta respuesta encendió aún más los ánimos y llevó a Crosas a recordar un incidente pasado entre Faitelson y Cuauhtémoc Blanco.

"Lo que te hizo daño a ti fue el madrazo que nuestro querido y admirado Gober te propició en esa bella y calurosa tarde en la hermosa y 4 veces heroica ciudad Veracruz, David", replicó Crosas, aludiendo a la agresión física que Faitelson sufrió por parte de Blanco en un partido en Veracruz.

La tensión entre los comentaristas no se detuvo ahí. Faitelson respondió nuevamente, minimizando el impacto del incidente mencionado por Crosas. "Je, je, je… Créeme que ya lo superé…", escribió, sugiriendo que el tema ya estaba olvidado para él.

En medio del intercambio de mensajes, la cuenta oficial del proyecto TRIIISECTA, en el que participan Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez y Miguel Layún, decidió intervenir en la disputa. "Lo que no has superado es que no te hemos invitado", publicó la cuenta, añadiendo más leña al fuego del debate.

