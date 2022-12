Mauro Camoranesi: 'Los italianos ven el futbol español y se aburren'

No ven LaLiga. Mauro Camoranesi, exjugador profesional, señaló que el futbol italiano es uno de los mejores a nivel internacional, pues señaló que la afición de este país no voltea a ver a la liga de España, pues se les hace aburrida.

“Por cultura es algo importante de entender, el italiano ve el futbol español y se aburre, se los digo en serio. Porque el ciudadano en sí no concibe el hecho de tener miles de pases, el tipo dice ‘escúchame, el arco está allá, hay que ir ahí’”, expresó el Campeón del Mundo de 2006 en Los Maestros de la Jugada de TUDN.

Asimismo, Camoranesi señaló que el futbol se juega con dos porterías, cosa que aprendió en Italia. “Y cuando se defiende tiene el mismo valor, no se basa en acumular jugadores para defender mejor, ya que se da la misma importancia a ambas áreas para poder controlar el partido”.

Finalmente, Mauro, que jugó en la Liga MX para Cruz Azul, explicó el estilo de juego de la Selección Italiana y de la Serie A.

“Para nosotros tiene el mismo valor ser bueno en el área rival que serlo en el nuestro, el futbol italiano, siempre lo defiendo, a diferencia de los demás equipos no es que acumule gente atrás, cuando uno retrocede y quita espacio al rival seguimos trabajando, es muy difícil ganarle a este tipo de equipos, hay los que creen que juntar gente es defender, no. No es vistoso a los ojos, pero es una característica que yo respeto y admiro mucho”.

