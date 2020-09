Mauro Icardi: Wanda Nara reveló que no tiene intimidad con el futbolista previo a un juego

Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, confesó en una entrevista que el jugador argentino es muy profesional y no tiene relaciones sexuales con ella antes de los partidos, además, explicó que si el encuentro no sale bien, tampoco después.

“Mauro es muy profesional y no hace nada antes de un partido, solo después y si el partido salió bien. Si no sale bien, ni siquiera me quiere mirar”, confesó a la revista italiana La Repubblica Della Donne.

Por otra parte, habló sobre su relación previa con Maxi López y lo importante que fue para ella encontrar a alguien joven como Icardi tras su rompimiento.

“Tuve tres hijos con él (Maxi) y no fue fácil volver a Argentina y empezar de nuevo. Haber encontrado a alguien como Mauro, que es joven, fue muy importante para mí. No fue solo una elección para mí, lo elegí a él porque él ya amaba a mis hijos”, comentó.

Por último, habló sobre la polémica salida de Mauro del Inter de Milan y mencionó que el PSG es más importante que el Inter.

“La salida de Mauro fue algo bueno para todos. Se fue a un club mejor y más importante”, sentenció.

