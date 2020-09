Exesposa de Hulk sobre engaño de su sobrina: 'Fue como enterrar una hija en vida'

El futbolista brasileño Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mejor conocido como Hulk volvió a estar en polémica, luego de que su exesposa Iran Angelo de Souza rompiera el silencio sobre el matrimonio de su exmarido y su sobrina.

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto... todo", indicó Iran Angelo en entrevista con el diario portugués Récord.

La exmujer de Hulk se siente dolida debido a que depositó toda su confianza en su sobrina, a quien ayudo tanto económicamente como sentimentalmente.

