Exatlón: Melissa Limones experimentó un cambio de mentalidad con el reality

Su participación en el reality Exatlón le cambió la manera de ver y entender la vida a Melissa Limones, quien lleva 10 años practicando atletismo.

"¡Wow! La verdad me siento súper bendecida de haber sido elegida porque hasta que estuve adentro me di cuenta de cuántas personas quieren estar dentro y estoy súper feliz y agradecida de haber participado en Exatlón.

"Fue una experiencia revolucionaria. Te cambia totalmente la mentalidad y la forma de ver la vida. Te revoluciona porque tocas fondo y después de tocar fondo no eres la misma persona", platicó Melissa, de 24 años de edad, en entrevista con RÉCORD.

La especialista en la prueba de 400 metros, se convirtió el domingo en la primera mujer del equipo Héroes en abandonar el reality tras perder en un emocionante duelo de eliminación ante Cecilia Álvarez.

"Que haya sido tan poco tiempo, el poco tiempo de adaptación fue algo que no me gustó. No pensé que iba a salir, la verdad la pasé muy mal en mi salida porque Exatlón es un sueño para muchos de nosotros y siento que me faltó mucho para dar", mencionó la zacatecana, quien estudia enfermería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

"Lo que más me llevo y lo que más me gustó fue la convivencia con el equipo, de verdad es lo que más extraño, son personas súper bonitas y súper divertidas y es lo más bonito que viví en Exatlón", aseguró Melissa.