Mayweather narró el calvario que vivió cuando estuvo en la cárcel

Floyd Mayweather se sinceró y contó todo lo que vivió cuando fue arrestado en 2012 por un delito de violencia de género, que lo llevó a la cárcel tras ser declarado culpable.

Y es que el boxeador escribió partes de su día a día en la cárcel, documentos que fueron revelados por el diario estadounidense Sports on Earth.

“Hay siete días en una semana y yo solo tengo 5 horas para estar fuera de mi celda, es injusto. Es la tercera vez que escribo para que me trasladen”, escribía el norteamericano en uno de estos diarios.

Asimismo, Mayweather habló de su cambio mental y físicio tras estar encerrado en prisión por 90 días sin poder ver a alguien del exterior.

“Mi mente no es la misma que antes. He perdido peso y estoy estresado. No puedo hacer ejercicio y necesito algún tipo de ejercicio”, continuaba explicando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:RAYADOS: PAPA FRANCISCO RECIBIÓ PLAYERA DE LA PANDILLA