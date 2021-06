Shaquille O'Neal sufrió un cambio físico espectacular

Shaquille O´Neal, leyenda de la NBA, mostró un cambio físico impresionante gracias a un cambio de mentalidad, ejercicio y una buena alimentación.

Para O'Neal el 2020 fue un mal año por la pérdida de personas queridas. "Mi hermana falleció, luego Kobe Bryant y también otras 28 personas fallecieron. Fueron muchas pérdidas", comentó para Men's Journal.

"Fue un año realmente malo, y no quería hacer nada. Cuando eso sucede, pero quieres evitar otro tipo de problemas, hay dos cosas que puede hacer: comer y Netflix", agregó Shaquille.

El exjugador de los Lakers explicó que dejó sus amados sandwiches, cambió su mentalidad y comenzó un cambio para "quitarme la camiseta en Instagram por última vez".

"No más pan, no más galletas de chocolate a altas horas de la noche, no más pasteles, nada de eso. He estado haciendo esto durante seis meses, y solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo y otras verduras. Porciones muy pequeñas y comer todos los días me ha ayudado a perder 25-30 libras (11-13 kilos)", confesó O'Neal.