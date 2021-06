Days Gone: Llegó a su máximo potencial en su versión de PC

Days Gone es uno de los mejores trabajos presentados por Bend Studio y en su salto a PC ha podido brillar más de lo que lo hizo gráficamente en PlayStation 4 aunque se han mantenido algunos fallos que en cierto sentido pueden llegar a manchar su rendimiento.

Para lo que no han tenido la oportunidad de jugar Days Gone en cualquiera de sus versiones, aquí tendrán un pequeño resumen, aprovechando que RÉCORD no se reseñó en su momento. Nos encontramos en un mundo postapocalíptico que ha sido atacado por un virus que provocó una pandemia.

Un juego de acción en tercera persona en un mundo abierto nos llevará a recorrer diversas aventuras mortales con Deacon, nuestro protagonista. En la historia nos enfrentaremos a otros grupos humanos que buscan sobrevivir y de pronto encontramos un propósito más en la narrativa, y es la posibilidad de volver a ver a nuestra esposa, a quien perdimos cuando el virus estalló.

En cuanto a jugabilidad la acción se siente fluida (específicamente en PC) arreglando los múltiples problemas técnicos y visuales que tuvo en su momento en 2019. Ahora podemos manipular a nuestro antojo el rendimiento gráfico del videojuego adecuándose al poder de nuestro ordenador.

Sombras, luz, renderizado, texturas y más pueden ser cambiados; en esta ocasión todo se probo a una alta calidad y el resultado es magnífico. Ahora, por poner un ejemplo, no todos los arboles se ven tan similares, ahora existe una gran diferencia e incluso el pasto tiene detalles que sumergen al jugador en el entorno que en consola se llegaba a sentir ‘plano’.

El movimiento del personaje y la conducción hasta cierto punto se llega a sentir más natural, aunque en ocasiones el movimiento de la cámara no siempre es dependiente del usuario y esto puede llegar a ser molesto, sobre todo si eres perseguido por hordas de zombies.

Al final el título muestra una mejoría considerable, en cuanto a los combates sigue siendo más divertido atacar campamentos de humanos o tratar de infiltrarse en ciertas zonas que las hordas de zombies, las cuales eran un factor distintivo de este juego en un principio, pero con horas de juego se vuelven repetitivas y predecibles.

Bend Studio anunció recientemente que no trabajan en una secuela de Days Gone y si en una nueva IP más ambiciosa, por lo que deben de estar tranquilos con lo hecho con este mundo abierto postapocalíptico, y es que han ofrecido la experiencia que el título merece dar.

Calificación RÉCORD: 8

El 7.5 rondaba por la calificación final, pero en esta ocasión el decimal si subió.