The King of Fighters XV: Anunció un retrasó, se estrenará en 2022

The King of Fighters XV ha tenido un desarrollo complicado y ahora la nueva entrega de la mítica saga de juegos de peleas volvió a sufrir un retraso.

KOF XV ya no se estrenará a finales de este 2021, sino que verá la luz durante el primer trimestre de 2022, si es que no vuelve a sufrir un nuevo retraso.

"Hay muchos fans que esperan el lanzamiento de The King of Fighters XV para 2021; sin embargo, en este momento lamentablemente tenemos que anunciar que The King of Fighters XV se lanzará durante el primer trimestre de 2022", se lee en un comunicado de SNK, desarrolladora de KOF XV.

"Al final, hemos tomado la decisión definitiva de que la calidad del producto debe ser lo primero, por lo que esa decisión lleva consigo una modificación en la ventana de lanzamiento", se agrega en el comunicado.

Desde 2019 se mostró el primer adelanto de la nueva entrega de The King of Fighters, y desde entonces su desarrollo ha estado lleno de retrasos, los cuales se volvieron más largo a raíz de la aparición del Covid-19.