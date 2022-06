Megan Rapinoe sobre la prohibición del aborto: 'Es triste y cruel'

La futbolista Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense y una de las voces más respetadas del país en la lucha por la igualdad de género, aseguró que el fallo del Supremo que acabó con el derecho de aborto en EE.UU. es "triste y cruel" y que "afectará de manera desproporcionada" a las clases sociales más débiles.

Rapinoe destacó que la prohibición del aborto fue ordenada por un "reducido grupo de personas que deciden los derechos de millones de personas" y que se siente "asustada" porque el fallo del Supremo es un "ataque a los derechos civiles", en la rueda de previa al partido amistoso de la selección estadounidense contra Colombia.

"Me gustaría poder hablar de futbol hoy, pero obviamente, con esta decisión, esto tiene prioridad sobre todo lo demás. Es difícil decir cuánto es triste este día para mí, para mis compañeras, para la gente que estará afectada por esto", comenzó Rapinoe, al borde de las lágrimas.

"Sabemos que la prohibición de aborto no evita los abortos, sino evita que haya abortos seguros, no puedo describir la tristeza y la crueldad de esto, esto no es estar a favor de la vida, es tu mujer, tu hermana, tu amiga, tu novia, la madre de tus hijos, somos todas. Estás permitiendo un violento golpe a los derechos de las mujeres, nuestros cuerpos y nuestras almas", afirmó.

El fallo fue aprobado con el apoyo de seis de los nueve jueces de la máxima instancia judicial estadounidense y mantiene una ley del estado de Misisipi que restringe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación.

