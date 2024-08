Miguel Herrera defiende al América de Fernando Cevallos: “Fue bicampeón, no sabes nada de futbol”

La sorpresiva derrota del Club América ante Puebla dio mucho de que hablar y no solo en redes sociales sino también en las mesas de análisis, donde críticos de las Águilas como lo es Fernando Cevallos aprovechó la ocasión para señalar lo hecho por el equipo, pero Miguel Herrera ‘defendió’ a su ex equipo.

El entrenador mexicano que fue dos veces campeón de Liga MX con América señaló a Fernando Cevallos por sus comentarios en la mesa de La Última Palabra y mencionó que el periodista deportivo ‘no sabe nada de futbol’.

“Fue bicampeón wey, ¿de qué me estás hablando? no sabes de futbol, hablas de futbol, pero no sabes nada, los partidos hay que jugarlos”

AMÉRICA SIGUE SIENDO CANDIDATO AL TÍTULO Pese a al derrota del América, en la mesa siguen viendo como candidato al campeonato a las Águilas. Para @FerCevallosF Cruz Azul es el máximo candidato #LUP pic.twitter.com/XrPeRKS5PM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2024

El comentario inicial de Fernando Cevallos mencionaba que al América ‘se le estaba inflando’ y los malos resultados de los últimos dos partidos desenmascaraban al equipo, pero Miguel Herrera señaló que no se le puede juzgar a las Águilas por dos juegos, pues aún queda mucho campeonato por delante.

“Es la fecha seis, faltan muchas fechas para saber si va a ser campeón o no”, concluyó el Piojo.

