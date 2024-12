Moisés Muñoz responde a las quejas por designaciones arbitrales del Clásico Joven de Semifinales

Este lunes por la tarde se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de Ida de Semifinales del Apertura 2024, donde algunos aficionados de Cruz Azul no quedaron contentos con el silbante que pitará el duelo ante América.

Este jueves América recibe a Cruz Azul, donde Oscar Mejía García será el encargado de llevar el partido como árbitro central, mientras que, Erick Yair Miranda será quien esté en los controles en la cabina del VAR.

Tras la designación, los aficionados de Cruz Azul mostraron su molestia. Incluso Adrián Esparza, reportero de TUDN, destacó que “Cruz Azul tiene 3 derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos con Mejía. América 9 sin perder con Mejía.” Además, recordó que “Erick Yair estuvo en el VAR en la final de vuelta en mayo. Llamó a Ortiz para revisar el penal, pero después se escuchó el “a huevo” al confirmar la pena máxima, aunque se desconoce quién dijo eso”.

Este comentario en redes sociales no pasó desapercibido pues, el exportero azulcrema y actual compañero de Esparza, Moisés Muñoz, respondió al comentario asegurando que algunos fanáticos siempre se quejan de los juegos ante América.

“¿existirá algún enfrentamiento entre el América y el Cruz Azul en el que no se quejen de algo? Los partidos todavía no se juegan, no sabes lo que va a pasar y ya se están curando en salud”, comentó Muñoz.

Hola Adrian, oye una pregunta, ¿existirá algún enfrentamiento entre el América y el Cruz Azul en el que no se quejen de algo? Los partidos todavía no se juegan, no sabes lo que va a pasar y ya se están curando en salud!!! https://t.co/K2XMGIf39t — Moises Muñoz (@MoyMu23) December 3, 2024

