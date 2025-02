"No está registrado el ***" Malagón se mofa de Lichnovsky con Escorpión Dorado

Luis Ángel Malagón, el portero del América, se burló de su compañero Igor Lichnovsky mientras estaba en una entrevista con el Escorpión Dorado en una entrevista.

MEXSPORT

Malagón se encontró con el defensa chileno y bromeó con que no está registrado con el equipo, esto haciendo alusión a que el futbolista sudamericano no juega con las águilas desde agosto del 2024 principalmente debido a una lesión y después porque no tiene cupo como extranjero con las águilas.

"No juega el wey", expresó Luis Ángel entre risas. El Escorpión Dorado agregó: "Piensas que es un club social". Lichnovsky solo soltó a unas cuantas risas y empezó a grabar a Malagón y al youtuber.

MEXSPORT

Futuro incierto

Cabe recordar que no se ha esclarecido el destino del jugador chileno y su situación sigue en el limbo con el conjunto de Coapa.

Malagon sobre Igor Lichnovsky: “no está registrado el wey” jaja



“Piensas que es un club social esto” #GrandesDeCorazon .@ClubAmerica pic.twitter.com/I5nuPtwH16 — Luis Ernesto Tricampeon(@LuisErnestoP95) February 11, 2025

