¿No se lo sabe? Jaime Jáquez criticado por no entonar el himno mexicano

Este sábado el Miami Heat aplastó a los Wahsington Wizards en el Mexico City Game, un partido de temporada regular de la NBA en territorio mexicano. Este juego, a pesar de que se lleva celebrando en los últimos tres años, tuvo un toque especial con la presencia de Jaime Jáquez Jr.

El basquetbolista de Miami es, actualmente, el único mexicano en jugar en la NBA. Esto gracias a su ascendencia puesto a que el jugador de 23 años nació en Irvine, California, Estados Unidos y de acuerdo con sus compañeros, prácticamente no habla inglés.

A pesar del lugar de nacimiento de Jáquez, muchos mexicanos aplauden el hecho no sólo de que esté en la NBA, sino que sea una de las figuras del equipo de Miami. Ahora, sin embargo, se llevó las críticas.

Al ser un juego en territorio mexicano, previo al inicio del partido se entonaron tanto el himno de Estados Unidos como el de México. El problema para los fanáticos mexicanos es que, Jáquez no cantó el himno mexicano.

Comentarios como, “Ni se sabe el himno ni es mexa”, “oficialmente ya no lo voy a considerar mexicano”, “Cuando van entender que no es Mexicano” y “Ya dijo que no es mexicano,”, empezaron a salir contra el basquetbolista.

