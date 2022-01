Orbelín Pineda se despidió oficialmente de Cruz Azul con emotivo mensaje

Orbelín Pineda puso fin a su etapa como jugador de Cruz Azul. El mediocampista mexicano dedicó unas emotivas palabras a la afición debido a su partida al Celta de Vigo de LaLiga.

"Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mi por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato.

Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en la buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul", escribió Pineda en Instagram.

El 'Maguito' llegó a La Noria procedente de Chivas, club en el que también fue Campeón de la Liga MX. En un principio le costó trabajo adaptarse con Pedro Caixinha como entrenador, pero después fue fundamental para Robert Dante Siboldi y para Juan Reynoso.

Con 25 años, Orbelín llega al futbol español en un momento de plenitud en su carrera y, desde luego, con la intención de covertirse en un jugador fijo para Gerardo Martino en la Selección Mexicana.

