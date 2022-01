Arsenal estrenó nuevo uniforme completamente blanco en partido de la FA Cup

Durante la semana se reveló el nuevo uniforme del Arsenal que llamó la atención por ser completamente blanco. Dicho jersey fue sacado por el equipo de Londres como parte de la campaña contra los asesinatos de los jóvenes, el cual el equipo anunció que durante el año anterior se registró un récord de casos de muertes de los adolescentes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo anunció que la playera no saldrá a la venta y no tiene fines de lucro por lo que solamente fue utilizada durante el partido de la FA Cup contra el Nottingham Forest. "Es hora de un cambio real, con acciones reales. La playera blanca no está a la venta. No más rojo", se lee.

Asimismo el Arsenal comunicó que trabaja junto a la marca alemana que los viste para la creación de espacios seguros que puedan impulsar a los jóvenes y así lograr que cumplan sus objetivos.

JERSEY HISTÓRICO En el partido de la FA Cup, el Arsenal está utilizando un uniforme totalmente blanco como parte de una campaña contra crímenes con cuchillo y violencia juvenil. NO MORE RED.https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/CYBkDN6Mx2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 9, 2022

El Arsenal saltó al campo de juego con el jersey totalmente blanco, el short y las calcetas también son blancas en su totalidad; sin embargo el equipo del norte de Londres perdió 1-0 contra el Nottingham Forest en la Tercera Ronda de la FA Cup.

