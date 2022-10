Pachuca: Regalarán pasteles y más promociones si Tuzos es Campeón ante Toluca

Este domingo 30 de octubre se disputará el partido de Vuelta de la Final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX donde Pachuca tiene el macador global a su favor por 5-1; por lo que varios comercios decidieron publicar ofertas que beneficien a sus clientes en caso de que los Tuzos queden como Campeón.

El servicio mecánico profesional, AutoDoc lanzó una promoción y ofreció la mano de obra de tres servicios gratis a los primeros tres aficionados que envíen un mensaje vía WhatsApp.

Por su parte, la Panadería La Francesa, regalará 200 pasteles y 200 tartas, sin embargo en su promoción indica que, de ganar, será el martes 01 de noviembre, de 16:00 a 18:00 horas cuando ofrezca esta recompensa.

En We do it ofrece un frappé gratis si la o el aficionado lleva la playera de los Tuzos puesta con el objetivo de apoyar a los jugadores que se estarán en la cancha durante la búsqueda del campeonato.

El encuentro se llevará cabo en el estadio Hidalgo, en punto de las 19:30 horas.

