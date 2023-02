Palermo Ortiz: Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la CDMX, habló de la denuncia contra el jugador y parecen ser buenas noticias para el futbolista de Pumas, pues se confirmó que no la presunta víctima no se ha presentado para reafirmar la denuncia, por lo que el proceso no puede seguir hasta que no se presente la presunta víctima.

‘No tenemos denuncia. Sin embargo, se ha iniciado alguna investigación por noticia criminal, estamos esperando y vamos a buscar a esta persona porque no se ha presentado’, señaló la fiscal.

Sin embargo, Godoy reafirmó que buscarán a la persona para que el proceso pueda seguir si así lo desea la presunta víctima.

Podemos iniciarla por noticia criminal, pero sí necesitamos, hacemos todo para localizar, tenemos un mecanismo para la localización, así lo haremos, y esperemos, si ella desea hacer la denuncia".

El pasado 16 de febrero se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con No. de Folio– 0334e704-55af-49d4-b97e-86b37fcb1ca6, en la cual se acusa a Arturo Ortiz Martínez, jugador de los Pumas, como responsable de haber agredido sexualmente a una mujer.

