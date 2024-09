Pato O’Ward desata locura de fans: “¿La cuñada qué es?”

Vaya predicamentos en que se metió el piloto mexicano Pato O’Ward durante un live mientras respondía los comentarios de los fans en sus redes sociales.

El piloto de automovilismo mexicano, dejó impávidos a sus seguidores al demostrar que la habilidad mental no es lo suyo.

Todo ocurrió cuando se dispuso al leer los comentarios y aprovechó responder algunas preguntas, metiéndose en un verdadero dilema en vivo.

“¿Cómo están los suegros y la cuñada?” escribió un fan, a lo que él dijo: “Yo no tengo suegros, y la cuñada ¿qué es?....Que fuera ¿? hermana…de… mi novia. No, no tengo”, respondió tras hacerse una caos en su mente.

Y es que, no encontraba la respuesta, al final de cuentas logró entender la pregunta lanzada; sin embargo, dejó en claro el momento muchos tomado como vergonzoso y para otro resaltó que es parte de carisma.

O’Ward no es el más eficiente en habilidad mental; sin embargo, ostenta más de 70 carreras y 21 podios en su carrera y actualmente es piloto de Arrow McLaren en IndyCar Series.

Pato es rápido en la pista, pero lento en la vida para captar indirectaspic.twitter.com/TI0SlQVHko — Jude(@littl3_dreamer_) September 6, 2024

