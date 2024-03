¿Fin de 'Los Tres amigos'? Pepe Segarra 'adelanta' salida de TUDN con enigmático mensaje

Entre los personajes emblemáticos que ha tenido Televisa Deportes, ahora TUDN, se encuentra la tercia conformada por Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés. Conocidos como 'Los Tres Amigos', han conformado uno de los grupos de comentaristas preferidos por los aficionados del deporte, sobre todo de futbol americano y beisbol.

Sus narraciones y momentos divertidos han generado una gran conexión con sus seguidores. Sin embargo, esta comunión y alegría podría llegar a su fin, casi un mes después de su más reciente cobertura, la del Super Bowl LVIII en Las Vegas. En dicho evento, trascendió cuando se burlaron de Segarra por su vaso de recuerdo.

Pero precisamente fue Pepillo quien generó alerta este miércoles 6 de marzo, con una publicación que ha pusto a pensar que la tercia llegará a su fin pronto. El narrador adelantó que comenzará un nuevo proyecto, pero no precisó si seguirá o no con la televisora. "Mis niños, tengo algo que contarles".

"Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen. Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto….", escribió Pepe Segarra en su cuenta de Twitter.

Burak y Valdés se despiden de Segarra

Aunque el mensaje de Segarra estuvo lleno de enigma, sus compañeros parecieron confirmar la salida de Pepillo de TUDN. "Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito", escribió Tony.

"Querido Pepe, me siento muy triste, pero a la vez contento por ti en este nuevo camino. La vida nos hizo amigos y hermanos. Me quedo con lo vivido profesionalmente, pero sobre todo con la parte personal. Sé que harás mejores a tus nuevos compañeros como lo hiciste con nosotros", fue el mensaje de Enrique Burak.

