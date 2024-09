Presidente de Chiefs revela plan para "cuidar" relación de Travis Kelce y Taylor Swift

La NFL está de regreso y con ella se espera el retorno de Taylor Swift a los estadios de futbol americano, en específico al Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs. Está por cumplirse un año de que la cantante hizo pública su relación con Travis Kelce, ala cerrada de los bicampeones de la liga que este jueves reciben a los Baltimore Ravens en el kick-off.

Desde su primera aparición en un partido de NFL, ante los Chicago Bears el 24 de septiembre de 2023 en la Semana 3, la intérprete de éxitos como Shake it off, You belong with me, All too well, entre otros, se volvió una protagonista indirecta en la Liga. Y aunque su tiempo en pantalla, en promedio, no es superior a un minuto por partido, muchos se han quejado de su presencia.

Sin embargo, Swift y Kelce no se inquietaron por ello y mantuvieron su relación sin ocultarse de las cámaras. A pesar de ello, desde el equipo de Kansas City se han esforzado por mantener el respeto y no incomodar a la pareja. " Esta es otra conversación que tuvimos con Travis, hicimos todo lo posible para respetar la relación" .

"La temporada pasada, en el Arrowhead Stadium, no tocamos ni una sola canción de Taylor Swift durante nuestros juegos. Y eso fue una señal de respeto. No estamos tratando de sacar provecho de esto", declaró Mark Donovan, presidente de los Chiefs en entrevista con Front Office Sports.

Aseguró que si bien celebran la relación, tampoco quieren sobreexplotarla. " Estamos tratando de celebrarlo, pero no se trata de hacer demasiado o mostrarle cada touchdown ni nada de eso. Ella nunca apareció en nuestro tablero grande. Hubo un día en el que había seis o siete grandes celebridades en el estadio y, antes del partido, las mostramos en la banda y luego las pusimos en la pantalla gigante”.

"Es otra forma de decir que este es el lugar para estar, las personas más geniales del mundo del espectáculo también están aquí. Y luego fui a ver a Travis y le dije: 'Es un poco extraño para mí que mostráramos a cuatro personas de Hollywood, dos artistas, un comediante y a Taylor en nuestra suite mirando, pero no la estamos mostrando a ella'. Y él dijo: 'Sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo'”, añadió Donovan. “[Taylor] quiere ser fanática. Quiere estar allí para apoyar a Travis y vamos a crear esa oportunidad

Con la llegada de Taylor Swift, también han estado otras celebridades que tienen una gran relación con la artista. Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds fueron dos de los que en alguna ocasión asistieron a un juego de Kansas City, así como Sophie Turner y Hugh Jackman, amigo de Reynolds. Mientras que Lana del Rey estuvo presente en el Super Bowl contra los San Francisco 49ers.

Para el partido de este jueves contra los Ravens en la Semana 1, se espera que Taylor esté en la tribuna del Arrowhead Stadium. La cantante está en una pausa de su gira The Eras Tour, misma que se reanudará en octubre en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins.

