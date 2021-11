Rafa Márquez previo a debut en TUDN: 'Me siento capacitado para analizar los partidos'

El icónico Rafael Márquez pondrá en pausa su preparación como estratega, para sumarse a los micrófonos de TUDN durante los encuentros eliminatorios que sostendrá la Selección Mexicana ante Estados Unidos y Canadá.

En charla con RÉCORD, el cinco veces mundialista señaló si entusiasmo por incriminar como analista , pues pondrá a prueba los conocimientos que ha adquirido en Europa en su formación como entrenador.

“Contento porque esta cadena me da esta oportunidad, es algo nuevo para mí, más con estos partidos que se vienen como un Clásico que he disputado muchas veces y ahora como analista.

"Ahora que estoy haciendo el curso de entrenador en Europa, me siento capacitado para analizar lo que sucede en los partidos y qué mejor que sea con los de la Selección Mexicana de la cual soy un aficionado más” dijo a RÉCORD.

Al mismo tiempo, Rafael Márquez no pudo ocultar su entusiasmo por compartir micrófonos con Enrique Bermúdez y Paco Villa, quienes han narrado los partidos más importantes en la carrera del ‘Káiser’.

“Creo que me cambia un poco la manera de ver el futbol y teniendo una mesa con gente que conozco y que fueron compañeros, además de personas que trasmitieron mis partidos como el ‘Perro’ Bermúdez que lleva tantos años en la élite y no se diga Paco Villa, así que será muy especial y será importante dar mi punto de vista. Trataré que me conozcan como soy, porque en la cancha fui de una manera y hoy por hoy soy otra persona”, finalizó.

