Reconoce embajador de México en España a joven de Yucatán, promesa del futbol

A sus 19 años, Jorge Mauricio García Guerrero procedente de Mérida, Yucatán, es jugador del equipo Paracuellos Madrid, de la Liga de la Tercera División Profesional de España.

Es un estudiante ejemplar de la CIS University Endicott International, The College for International Studies en Madrid y tuvo un destacado semestre aunado a sus logros deportivos. Por ello, el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel lo invitó junto a 20 jóvenes más a un convivio en la representación nacional este miércoles 5 de junio, para reconocer el esfuerzo que realizan en el Viejo Continente.

“Me felicitó por los estudios, ya que me está yendo muy bien acá en la universidad. Tengo un 4.0 GPA, que es el máximo promedio que puedes tener. La verdad es que está muy bien y me felicitó me dijo que siga así, La verdad estoy muy motivado de venir acá a España y poder seguir mi sueño, y seguir desarrollándome y me gusta mucho. Quiero seguir los pasos de Hugo Sánchez que estuvo jugando en el Madrid representando a México y yo quisiera ser el siguiente que represente a México acá en España o también quisiera regresarme a México y que un equipo de primera vea mis cualidades y quiera que juegue para su equipo.

Estoy muy motivado muy feliz y orgulloso Mi familia está muy contenta y también me están apoyando muchísimo y están muy felices por mí y mis logros ellos quieren que persigan mi sueño y yo quiero igual lograr ese sueño para hacerlos felices también.

El delantero Jorge Mauricio García Guerrero ha formado parte de las filas del Celaya de la División de Ascenso e México. Actualmente su desarrollo en el equipo Paracuellos Madrid, lo hace soñar en llegar a Primera División de España o que sea fichado por un equipo en la Liga MX.

“Yo creo que siempre hay oportunidades y la cosa es tomarlas y yo creo que con el desempeño y esfuerzo estoy mejorando por acá en España, en un futuro va a llegar la oportunidad de regresar a un equipo de primera y voy a estar muy orgulloso y sin pensarla apoyaré al equipo que represente.

García Guerrero, estudiante de Comercio Internacional obtuvo calificaciones extraordinarias. Lo describen sus profesores como una persona alegre, solidario, aplicado y con buenos valores.