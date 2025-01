Regina Alférez, nadadora mexicana, es criticada por vender celular olímpico

Regina Alférez, nadadora mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 se convirtió en blanco de críticas debido a que recientemente publicó un video en TikTok, donde explica que puso a la venta el celular de edición especial de la justa veraniega.

MEXSPORT

La nadadora explicó en su video que antes de enviarle mensajes de odio que reprobaran la venta del celular entregado a los atletas participantes de los Juegos Olímpicos entendieran que para ella lo material no es lo más importante, sino que prefiere quedarse con los recuerdos y experiencias.

Mensajes de odio a Alférez

No obstante, los usuarios manifestaron su molestia por las acciones de la atleta que compitió con el equipo de natación artística, con comentarios como "hambreada", pero Alférez no quiso quedarse callada y respondió con otro video.

"Sí tengo hambre, porque acabo de entrenar ocho horas, ahorita tengo que hacer tarea de la maestría que ya casi acabo, entonces no me va a dar tiempo de comer, pero ese no es el punto", fue la respuesta de la nadadora.

Alférez pide empatía

Regina Alférez confirmó que logró vender el celular, mismo que tardó seis meses en decidir si ponerlo en venta, pero los proyectos que tiene en puerta la orillaron a optar por ello. "Quería decirles a esas personas que intentaron tirarme hate que hay que ser un poquito más empáticos con las personas que no conocemos, tú no sabes si esa persona está pasando problemas económicos, problemas de salud", aseguró.

También te puede interesar: Afición de Toluca crea una inusual petición para 'ayudar' a su equipo a salir campeón