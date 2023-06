Santiago Baños ha vivido los meses más difíciles desde que tomó la presidencia deportiva del América. La afición azulcrema se ha volcado con severas críticas hacia el directivo, incluso haciendo tendencia el #FueraBaños desde hace un tiempo, responsabilizándolo por los fracasos deportivos de Las Águilas.

Ante esto, Baños se defendió de las críticas, argumentando que la gente tiene poco conocimiento del trabajo y asegurando que en el medio existe mucha envidia.

“La gente no me conoce, si alguien cercano a mí me lo dijera, lo pensaría, pero nadie sabe de los trabajos y procesos. También hay muchas envidias en este medio, gente que tiene las puertas cerradas o que quieren estar en el club y no han estado, mucha envidia”, expresó Santiago Baños TUDN.

Además, puntualizó que en algún momento pensó en hacerse a un lado en América. “Sí, lo dudé (en continuar), ha habido peores momentos que otros. Ya aprendí a vivir con eso. Desafortunadamente vivimos en un país con mucha violencia, puntualmente en Twitter, donde cualquiera, sin dar la cara, te agrede o violenta. Por eso no veo programas, no leo periódicos, sólo me voy a hacer un mal”.

