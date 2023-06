Mucho se habló sobre la inesperada salida de Fernando Ortiz del banquillo americanista y por primera vez el presidente de la institución habló al respecto asegurando que la renuncia del Tano tomó desprevenidos a todos.

“Espero que así sea (no haya platicado antes con Monterrey). Supongo que no hubo contacto antes. No meto manos al fuego por nadie. Bajamos al vestidor, yo estaba en el vestidor de jugadores, él se mete al de cuerpo técnico. Pregunté a prensa si había ido a conferencia, me dijeron que no, luego llega el mensaje de comunicación dice que acaba de anunciar su salida y yo de ¿cómo? Sí, platiqué con él (en ese momento)”, declaró el directivo en entrevista con TUDN.

“Tuvimos intercambio de comentarios. Le pregunté ¿No hay marcha atrás? No, no hay marcha atrás. Quedamos en hablar para el día siguiente y seguía en lo mismo y ahí fue. Me dijo que era lo mejor que pensaba para la institución. La que él me dijo a mí fue que él creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que inyectara algo diferente y dos o tres jugadores no creían en su proyecto. Muy poca conversación después del partido y nada más”, agregó.

Respecto a las declaraciones del Tano quien aclaró que nunca se robó nada de la institución azulcrema, el directivo explicó que el único Auxiliar que trabaja con él era Juan Pablo Rodríguez ya que el resto de su ahora Cuerpo Técnico estaba conformado por gente de las Águilas.

Santiago Baños, en Línea de cuatro, habla de la Salida del Tano pic.twitter.com/WUxV44vHhF — (@El_Hincha12) June 14, 2023

“El único que era de su Cuerpo Técnico era el Chato, Paolo (Pacione) llevaba 5 años en la institución como director de preparación física de todo el club, Peter Thelemaque era el técnico de la 18 y también lo trajomos nosotros, es más ni si quiera se conocían entre ellos y un jovencito que llevaba un año en el club que era del departamento de inteligencia, no era su Cuerpo Técnico, nosotros se lo formamos”, aclaró Baños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - SANTIAGO BAÑOS SOBRE DT DE AMÉRICA: 'ENTRE JUEVES Y VIERNES ESPERO ANUNCIARLO'