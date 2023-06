Santiago Baños, presidente deportivo de América, aseguró que es cuestión de horas para que las Águilas cierren la negociación con su técnico, quien se sumará de inmediato a la plantilla en el Tour Águila por Estados Unidos. Aunque no lo confirmó se sabe que el entrenador estadounidense, Gregg Berhalter es el candidato principal para tomar el cargo.

“Ya mero. Estamos muy adelantados en la negociación. Espero que el jueves podamos tener noticias. Anunciarlo entre jueves y viernes y que se incorpore en Lake City. No se ha complicado. Nos agarró de sorpresa la renuncia del Tano después de la serie contra Chivas y después varios eventos que nos toman tiempo. No es contratar por contratar”, declaró en entrevista con TUDN.

“Sé que estamos a la vuelta de la esquina, entrenamos con cinco de primer equipo, hay 14 en sus países. Es una buena oportunidad para jóvenes, levantar la mano, los vean en estos dos o tres partidos amistosos y la fortuna de entrevistar a cinco o seis candidatos y tener el análisis y en la parte de la negociación para cerrarlo”, agregó.

Sobre las opciones que buscó fuera de México, Baños aseguró que el único que le dijo que no quería dirigir a las Águilas fue Diego Alonso.

Cuando se le preguntó exclusivamente que es lo que buscan en el nuevo entrenador, el directivo reveló que debe de ser un estratega actualizado y sin temor de ir a la ofensiva descartando que se trata de un mexicano aunque en próximos mercados buscará escuchar también las propuestas de los nacionales.

“Técnico joven, actualizado, disciplinado y que no renuncie a futbol ofensivo, que tenga ganas de venir a América. No será mexicano. No es el momento de tener a uno. Hoy el perfil que buscamos va por otro camino. (Entrevista a los mexianos) No en esta ventana, pero me voy a sentar con ellos para que me expliquen sus proyectos y sus formas”, sentenció Santiago Baños.

