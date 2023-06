Jimmy Lozano sobre el futbol mexicano: "Existe malinchismo puro"

Tokio 2020 tuvo que ser aplazado debido a la pandemia por covid-19, la Selección de Jaime Lozano consiguió su pase para los Juegos Olímpicos y en 2021 ganó la Medalla de Bronce, la segunda en toda la historia del futbol mexicano.

Desde entonces, Lozano ha dirigido a los Rayos de Necaxa, donde solo dirigió una temporada antes de ser cesado, aunque su nombre ha sonado para diferentes equipos de la Liga ninguno ha concretado la llegada de un medallista olímpico a sus banquillos.

Este martes, en un pódcast llamado "Mother Soccer", el exjugador de los Pumas de la UNAM y de la Máquina Celeste de Cruz Azul aseguró que uno de los mayores problemas del futbol mexicano es el malinchismo que existe tanto con el futbolista como con el entrenador azteca.

"Desde que yo jugaba esto se veía (malinchismo). Siendo el único seleccionado nacional en Pumas en 2003-04, posiblemente era el que más prestigio tuvo en algún momento de mi carrera en la UNAM y cobraba una tercera parte que los extranjeros. Malinchismo puro", comentó.

Jimmy lamentó que en México se le tenga más paciencia a los entrenadores extranjero y a los mexicanos muy experimentados, mismos que no permiten que los técnicos jóvenes puedan tener un lugar en los banquillos,

"A lo mejor tenemos la fama de que no nos preparamos tanto, no lo sé, pero de acá a la fecha he visto mucha gente que se prepara. Yo estoy totalmente preparado y la voy a regar, pues ‘Tuca y Vucetich la riegan que me llevan 25 o 30 años, pero espera regalara cada vez menos, pero es malinchismo y lo tenemos desde hace mucho tiempo", aseveró

Lozano, actualmente, buscaría unirse a Gonzalo Pineda, entrenador del Seattle Sounders, en la MLS: "He querido entrar a MLS, me encantaría dirigir ahí. Se me hace una gran liga, competitiva y que está creciendo. Me encantaría como proyecto profesional y de vida. Es complicadísimo entrar si no tuviste carrera ahí", finalizó.

