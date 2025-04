Segundo Castillo no pierde la clase y así fue a votar en Ecuador

No fue en una temática en la escuela, ni tampoco fue una fiesta de disfraces, fue en la votación en Ecuador para elegir el nuevo presidente donde Segundo Castillo apareció con su elegancia.

Esta vez el estratega de Barcelona de Guayaquil dejó atrás los extravagantes trajes con los que porta para dirigir sobre la cancha y decidió vestirse al estilo árabe.

Así es el exjugador ecuatoriano acudió a uno de los centros de votación para estampar su votación y sorprendió al ingresar vestido de blanco un turbante rojiblanco así fue la casilla para emitir su voto secreto.

