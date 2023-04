Shakira se despide de Barcelona con emotiva carta en redes

La cantante colombiana, Shakira, se despidió de la ciudad de Barcelona tras haber vivido varios años ahí, desde que se juntó con el exjugador , Gerard Piqué.

Shakira mediante su Instagram publicó una carta de despedida. La artista sudamericana le dedicó unas palabras emotivas a la ciudad de España, ya que se irá a vivir a Miami con sus padres y sus dos hijos.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", fue el mensaje emotivo de Shakira.

Shakira tomó la decisión de irse de Barcelona, tras la separación que tuvo con Piqué, polémica que hasta el momento sigue dando de qué hablar en redes sociales.

¿Shakira le mandó indirecta a Piqué?

La colombiana tras su publicación de despedida también compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde sale en un avión tras dejar Barcelona, con unas últimas frases de reflexión sobre su experiencia en el país europeo.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…”, fueron las palabras que escribió la cantante en su historia.

Ante la despedida, se especula que pudo ser una indirecta para Piqué, a pesar de toda la polémica que se generó entre ambos, y que Shakira seguirá estando para apoyar al papá de sus hijos tras su ruptura.



