¡Siempre no! Robbie Williams confirma que no estará en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl

Los shows de medio tiempo se han convertido en parte fundamental de los Super Bowls correspondientes. En el último gran juego, Kendrick Lamar dio un buen show, aunque con unos estándares un poco bajos por la gran expectativa que creó.

En las últimas horas, el compositor inglés, Robbie Williams, publicó en sus redes sociales que la NFL lo contactó para llevar a cabo el próximo show de medio tiempo, sin embargo, hace un momento aseguró que todo fue una broma.

Robbie Williams | AP|

“No voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Me aburrí y decidí ponerme a trollear”, fueron las palabras de Williams en sus redes.

Robbie hizo la publicación horas después de hacer una sobre su participación en el Súper Domingo. El inglés ha tenido una notable carrera; pero nunca ha sido llamado a un show de medio tiempo.

I’m not doing the Super Bowl halftime show. I got bored and decided to get into trolling.

— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 13, 2025