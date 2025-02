Kendrick Lamar lanza indirecta muy directa contra Drake en pleno show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue testigo de una nueva entrega en la creciente rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake. Durante su presentación en el Superdome, el multipremiado rapero, ganador de 17 premios Grammy, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un comentario que muchos interpretaron como un golpe directo a su colega canadiense.

Desde los inicios de sus carreras, la relación entre Drake y Kendrick Lamar ha pasado por distintas etapas. En un principio, el intérprete de "God's Plan" apoyó la trayectoria del californiano e incluso colaboraron juntos en una canción. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos comenzaron a lanzarse indirectas en sus letras, lo que derivó en un conflicto que se intensificó en 2023.

Dio el show de medio tiempo | AP

El punto de quiebre llegó con el lanzamiento del tema "First Person Shooter", en el que Drake y J. Cole insinuaban que Lamar estaba por debajo de ellos en la jerarquía de los mejores raperos de la actualidad. Desde ese momento, las críticas mutuas se hicieron más frecuentes, alcanzando su punto álgido con la canción "Not Like Us" de Kendrick Lamar.

En noviembre de 2024, la rivalidad trascendió lo musical cuando Drake anunció acciones legales contra Universal Music Group y Spotify, argumentando que dichas compañías habían conspirado para aumentar artificialmente las reproducciones de ciertos artistas, lo que afectaba su posición en la industria.

Han estado en guerra constante | AP

Es precisamente en este contexto que Kendrick Lamar aprovechó el escenario del Super Bowl para lanzar su indirecta. Durante su actuación, el rapero hizo una pausa para dirigirse al público y soltó la frase: “Quiero tocar su canción favorita, pero ya sabes que les encanta demandar”, lo que rápidamente fue interpretado como un dardo directo contra Drake.

La reacción en redes no se hizo esperar, y el momento se viralizó rápidamente, avivando aún más la rivalidad entre ambos artistas.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Faitelson explota contra la asistencia de Donald Trump al Super Bowl: "Nadie lo invitó"