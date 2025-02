¡Se suben al tren! Aston Villa anuncia concierto de Kendrick Lamar en Villa Park

El pasado domingo se llevó a cabo el Super Bowl LIX y con ello el Show de Medio Tiempo a cargo de Kendrick Lamar el cual fue visto por cientos de millones de espectadores alrededor del mundo y Aston Villa aprovechó para anunciar un concierto del rapero estadounidense en su estadio.

Kendrick Lamar en el Super Bowl | AP

El conjunto inglés oficializó hoy en sus redes sociales un concierto con los dos artistas principales del Show del Medio Tiempo del Super Bowl, Kendrick Lamar y SZA, quien tendrán un concierto en Villa Park este verano.

“Aston Villa se complace en anunciar que Kendrick Lamar y SZA tocarán en Villa Park este verano”, comunicó el club.

Aston Villa is delighted to announce that Kendrick Lamar and SZA will play Villa Park this summer, the latest global act to perform at B6.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 10, 2025