¿Ya hay artista para el Super Bowl LX? Robbie Williams adelanta que llevará el espectáculo

Ni una semana ha pasado desde que Kendrick Lamar se bajó del escenario del show de medio tiempo del Super Bowl LIX cuando ya han surgido rumores sobre quién será el artista designado para el próximo año.

El pasado domingo, los Philadelphia Eagles derrotaron a los Kansas City Chiefs con un marcador de 40-22. Sin embargo, parece que el mundo rápidamente pasa la página, empezando con el espectáculo de medio tiempo del siguiente supertazón.

Kendrick llevó el último espectáculo | AP

Ante esto, el cantante inglés, Robbie Williams publicó un tuit a través de su cuenta oficial de X, revelando que le han pedido llevar el espéctáculo del Super Bowl LX en san Francisco. "Acaban de pedirme hacer el show de medio tiempo del Super Bowl del siguiente año. Me siento muy honrado. Muchas gracias".

El SB busca artista para el medio tiempo | AP

A pesar de la noticia del cantante, parece prematuro para que se elija al artista o artistas encargados del próximo espectáculo de medio tiempo. Usualmente el anuncio l suele realizarse después de la mitad del año, cerca del inicio de temporada. Por lo que, la publicación podría tratarse de una broma o una simple manifestación de deseos del cantante británico

Cabe destacar que ni la NFL ni Apple Music han confirmado que Robbie Williams será el encargado de llevar el espectáculo.

OMG. I’ve just been asked to do next year’s halftime at the Super Bowl. So honoured guys. Thank you 🤝🙌❤️

— Robbie Williams (@robbiewilliams) February 12, 2025