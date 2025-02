NFL: Así quedó el orden del Draft 2025 luego de finalizar la temporada

El Caesars Superdome fue la casa del Super Bowl LIX y con la aplastante victoria de los Philadelphia Eaglas ante los Kansas City Chiefs quedó completamente definido el orden del próximo Draft 2025 en donde las 32 franquicias elegirán a las próximas estrellas de la NFL.

Super Bowl LIX | AP

El orden de las selecciones del Draft de la NFL se define de acuerdo a su posición en la temporada, es por eso que este 2025 los Tennessee Titans con récord de (3-14) tendrán en sus manos en Pick 1 al ser el peor equipo de toda la liga, mientras que los Philadelphia Eagles seleccionarán en el Pick 32 tras haberse coronado en el Super Bowl LIX.

Caleb Wiliams, Pick 1 del Draft del 2024 | AP

The @Titans are on the clock ⏰ pic.twitter.com/R1XibjQmwy

— NFL (@NFL) February 11, 2025