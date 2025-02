La derrota de Kansas City durante el Super Bowl LIX en gran parte debió a tan mal juego que dio Patrick Mahomes, uno de los peores en su gran y exitosa carrera. Fue extraño ver a Mahomes tan errático y en rede sociales empieza a circular un video donde señalan que el QB de los Chiefs fue víctima de ‘brujería vudú’.

Patrick Mahomes derrotado en el Super Bowl LIX | AP

En la red social X (antes Twitter) se empezó a viralizar un video en el que se puede observar a una aficionada de los Philadelphia Eagles presente en el Caesars Superdome, sede del Super Bowl LIX y mientras el partido transcurría ella ‘lastimaba’ a Patrick Mahomes a través de un muñeco vudú.

En el video se puede ver que la mujer tiene en sus manos un muñeco pequeño de un material que parece ser tela, este mismo trae puesto el jersey blanco con el que los Chiefs jugaron el Super Bowl LIX y el número ‘15’ de Patrick Mahomes, además que la mujer ya señalada contaba con un alfiler y constantemente se encontraba ‘lastimando’ al muñeco.

How demonic! This is why praying over your loved ones is so important.



Witch Craft is satanic, y’all think it’s cute though??? pic.twitter.com/NQJX3VTtYK

— GABRIEL 🪽 (@TheGabriel72) February 10, 2025