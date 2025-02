¿Jugó lesionado? La posible lesión de Mahomes que lo privó de dar un mejor partido

El Super Bowl LIX pasará a la historia por ser uno de los partidos donde el campeón dominó de principio a fin a su contrincante. La línea defensiva de Philadelphia hizo pedazos a la línea ofensiva de Kansas City, lo que provocó apresuramientos al quarterback Patrick Mahomes, que terminó con dos intercepciones y un fumble.

El mariscal de campo de los Chiefs se mostró irreconocible todo el partido, nunca estuvo cómodo y tuvo una primera parte para el olvido, donde tuvo solamente 23 yardas y dos intercepciones; una de ellas terminó en un pick-six.

Ante la incredulidad de propios y extraños, Mahomes no logró recuperarse, pero un video que circula en redes sociales parece ser la explicación del vergonzoso desempeño del QB.

En el video se puede observar como Mahomes tuvo que salir de la bolsa de protección, y fue perseguido por la insaciable defensiva de Philadelphia, donde antes de ser capturado lanzó un pase; pero Mahomes cayó de forma aparatosa y su cabeza se golpeó violentamente en el césped.

TRENDING: #NFL fans are speculating that #Chiefs quarterback Patrick Mahomes may have suffered a head injury in the first quarter.



Mahomes head was violently slammed into the ground.



Pat has then had the worst game of career… could be an explanation whypic.twitter.com/dg1eoslFt2

