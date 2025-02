Super Bowl LIX: Disturbios en Philadelphia tras la obtención del Vince Lombardi

Si hay una afición que vive el deporte de una forma distinta, esa es Philadelphia Eagles. El conjunto de las Águilas consiguió su segundo Super Bowl y derrotó a Kansas City para evitar su Tricampeonato.

Los festejos no se están haciendo esperar, y desde el domingo hasta todavía algunas horas del lunes, los aficionados de Philly abarrotaron las calles. Más de 10 mil personas salieron a colmar las principales avenidas de Pensilvania; ahí fue donde comenzó el caos.

Festejos en Philadelphia | AP|

Desde incendios, semáforos caídos, peleas entre propios aficionados y aproximadamente más de 15 personas detenidas, fueron los resultados que dejó el segundo Lombardi que obtuvo Hurts y compañía.

Hasta el momento, de todos los detenidos, sólo seis enfrentan cargos; todos por asaltar a policías. No es la primera vez que Philadelphia se vuelve un caos, en la Final de conferencia que ocurrió hace un par de semanas, un joven perdió la vida durante los festejos.

Festejos en Philadelphia | AP|

Cuando el conjunto de Eagles, en ese momento comandados por Nick Foles, ganó su primer Super Bowl, la ciudad vivió un caos similar. Desde pequeños incendios, hasta riñas entre ellos; parece ser que la afición de las Águilas viven al máximo el amor por su equipo.

Hurts y Nick Sirianni | AP|

El conjunto de la División Este de la Conferencia Nacional, abrirá la Temporada 2025. El primer jueves por la noche enfrentará al actual monarca de la NFL contra un rival aún por confirmar.

There is no place in the world like the city of Philadelphia pic.twitter.com/ElMYOYZBON

— NFL Memes (@NFL_Memes) February 10, 2025