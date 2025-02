“No pierdas de vista ese jersey”: Tom Brady bromeó sobre su incidente con un mexicano

Durante el júbilo de la celebración del Super Bowl, varias cadenas televisivas se encargaron de entrevistar a los ganadores del Vince Lombardi. Una de las más esperadas fue la de Tom Brady, ahora comentarista de la cadena Fox, al MVP y campeón del Super Bowl, Jalen Hurts.

El siete veces ganador del trofeo Lombardi llenó de elogios al mariscal de campo de Philadelphia; mencionó que probablemente tuvo la mejor actuación de su carrera en el gran juego, pero le dejó una advertencia importante.

Jalen Hurts, el MVP|

"Estoy muy feliz por ti, pero lo que quiero que hagas es que no pierdas ese jersey de vista porque a mí me robaron alguno. Manténlo a la vista porque será algo memorable para ti con el paso de los años", mencionó Brady con una sonrisa. El comentario de la leyenda de Nueva Inglaterra desató la risa de sus compañeros y del propio Hurts.

Fue en el Super Bowl LI, en el año de 2017, que un periodista mexicano hurtó el jersey del en ese momento quarterback de Patriotas. La indumentaria fue recuperada, pero no fue lo único que el connacional había robado.

Tom Brady's advice to Jalen Hurts:



"Don't let that jersey out of your sight."



Via @FOXSports pic.twitter.com/nxmfKtLW9s

— cllct (@cllctMedia) February 10, 2025