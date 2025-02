Tras el Super Bowl LIX, así queda el orden del Draft de la NFL en 2025

Con el triunfo de los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX, la NFL cierra otra temporada. Sin embargo, ahora es momento de que las franquicias analicen y planifiquen con inteligencia sus selecciones para el Draft 2025, donde varios jugadores podrían marcar el rumbo y el futuro de sus equipos.

AP

Por primera vez en la historia, el Draft de la NFL se llevará a cabo en Lambeau Field de Green Bay, Wisconsin. La primera ronda iniciará el 24 de abril, seguida de las rondas 2 y 3 el día 25, mientras que el evento concluirá el 26 de abril con las rondas 4 a 7.

Este año, la primera selección global del Draft pertenece a los Tennessee Titans, tras finalizar con el peor récord de la temporada 2024. Será apenas la segunda vez en su historia que los Titans tengan la primera elección; la primera ocurrió en 2016, aunque en aquella ocasión negociaron el pick, y los Rams terminaron quedándose con él.

AP

Así queda el orden del Draft 2025 en la NFL

1. Tennessee Titans (3-14)

2. Cleveland Browns (3-14)

3. New York Giants (3-14)

4. New England Patriots (4-13)

5. Jacksonville Jaguars (4-13)

6. Las Vegas Raiders (4-13)

7. New York Jets (5-12)

8. Carolina Panthers (5-12)

9. New Orleans Saints (5-12)

10. Chicago Bears (5-12)

11. San Francisco 49ers (6-11)

12. Dallas Cowboys (7-10)

13. Miami Dolphins (8-9)

14. Indianapolis Colts (8-9)

15. Atlanta Falcons (8-9)

16. Arizona Cardinals (8-9)

17. Cincinnati Bengals (9-8)

18. Seatle seahawks (10-7)

19. Tampa Bay Buccaneers (10-7)

20. Denver Broncos (10-7)

21. Pittsburgh Steelers (10-7)

22. Los Angeles Chargers (11-6)

23. Green Bay Packers (11-6)

24. Minnesota Vikings (14-3)

25. Houston Texans (10-7)

26. Los Angeles Rams (10-7)

27. Baltimore Ravens (12-5)

28. Detroit Lions (15-2)

29. Washington Commanders (12-5)

30. Buffalo Bills (13-4)

31. Kansas City Chiefs (15-2)

32. Philadlephia Eagles (14-3)

AP

