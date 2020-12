Texano Jr confesó que Jorge Campos fue su ídolo en la infancia

Es curioso imaginar cómo los ídolos de las multitudes tienen a sus propias figuras personales, aquellos seres que inspiran incluso a las más grandes estrellas del deporte. Tal es el caso de Texano Jr, quien confesó que Jorge Campos fue su jugador favorito durante su infancia, hecho que lo llevó incluso a ser portero en su juventud.

“Uno de mis grandes ídolos del futbol cuando era niño fue Jorge Campos. Cuando yo empecé a jugar de joven mi posición era la de portero”, declaró en entrevista con RÉCORD el miembro de Los Mercenarios.

‘El Brody’ marcó una época en México con sus llamativos atuendos y su espectacular forma de jugar al futbol. Sus salidas atrevidas, sus elásticas atajadas y su capacidad de hacer goles cuando se quitaba los guantes y jugaba de delantero, lo convirtieron en un personaje de época que traspasó nuestras fronteras.

“Yo crecí viendo futbol en aquellos años en los que Jorge Campos, Zague, Ramón Ramírez, Alberto García Aspe y toda esa gran gama de jugadores de nuestro futbol nacional”, agregó Texano Jr, quien poco a poco se ha desentendido de nuestro balompié por temas de trabajo en los encordados.

Pese a que fue un gran fanático del futbol en la década de los 90s, Texano Jr supo reconocer que sus cualidades para este deporte no eran iguales a las que tenía para la lucha libre, por lo que se inclinó por seguir los pasos de su padre.

“¿A quién no le pasó por su cabeza ser futbolista? Pero yo tenia otro lado de donde jalar que era la lucha libre y entonces yo tenía mis dos deportes favoritos y me ganó la lucha libre, además de que no era tan bueno para el futbol. Yo creo que todos los niños sueñan con ser futbolista”, concluyó Texano Jr, quien tiene más de 20 años como profesional.

