Travis Kelce asegura que su relación con Taylor Swift no afecta su rendimiento

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, actuales campeones de la NFL, ha sido protagonista tanto dentro como fuera de los emparrillados, siendo su relación con Taylor Swift una de las historias más grandes de la temporada fuera del césped.

Previo al duelo que protagonizarán los Chiefs ante los Miami Dolphins en el Deutsche Bank Park en Frankfurt, Alemania, Travis Kelce confirmó que la relación que sostiene con la cantante norteamericana no afecta, ni para bien ni para mal, su rendimiento en el emparrillado.

"Que juegue mejor cuando Taylor Swift está en el estadio solo es coincidencia. He tenido muy buenos partidos a lo largo de mi carrera. Así que nada, es solo un poco de coincidencia, sin duda. Cuando menciono o todo mundo sabe que Taylor está en el estadio, las apuestas en Las Vegas sobre cuántas atrapadas tendré suben y bajan, no quiero arruinar nada de eso, así que mejor me lo reservo", comentó.

Kelce no quiso ni confirmar ni descartar la presencia de la cantante en el estadio del Eintracht de Frankfurt en el primero de los dos duelos que la NFL sostendrá en Alemania esta campaña, los Chiefs y los Dolphins jugarán este domingo en punto de las 8:00 am hora del centro de la Ciudad de México.

Los Chiefs tienen un récord de seis ganados y dos perdidos, mismo récord que tiene Miami.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO SCHWARTZ LLAMA "PAYASO, AGRESOR Y VULGAR" A ÁLVARO MORALES TRAS TRATO HACIA TUCA FERRETTI