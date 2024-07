¡Sin dejarla caer! Travis Kelce relató cómo fue la decisión de salir con Taylor Swift en The Eras Tour

Este jueves 4 de julio continuará la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, en Ámsterdam. Sin embargo, la que hasta ahora se ha consolidado como una de las mejores presentaciones se dio hace un par de semanas en Londres, cuando Travis Kelce, novio de la cantante, sorprendió a la comunidad swiftie y subió al escenario en la última noche en el Estadio de Wembley.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs tuvo una aparición durante el performance previo a la interpretación de 'I Can Do It With a Broken Heart'. En la misma, Travis fue el encargado de cargar a Taylor hasta un sofá, donde luego se encargó de "alistarla" como si fuera una muñeca, a lado de los bailarines habituales Jan Ravnik y Kameron Saunders.

Travis Kelce relató cómo fue que subió al escenario en The Eras Tour

En el más reciente episodio del pódcast New Heights, el que tiene con su hermano Jason Kelce, Travis compartió que la idea fue suya aunque todo comenzó como una broma. "Qué gracioso sería que saliera en una de las bicicletas durante la era 1989. Ella comenzó a reírse y me dijo '¿Realmente subirías para hacer algo así?' Encontró la parte perfecta en el show para que saliera".

Travis had one rule for his debut on stage: Do NOT drop Taylor SEASON 2 FINALE PREMIERES NOW: https://t.co/G8AykjBmAb pic.twitter.com/hSVoktpl1K — New Heights (@newheightshow) July 3, 2024

Por otra parte, compartió que siempre quiso hacer el baile de tap de la película de Jim Carrey, Una pareja de idiot*s, por lo que fue su oportunidad perfecta. "Estaba ahí arriba con tres profesionales. No puedes hacerlo mal cuando Taylor está en el escenario, es la mejor en hacerlo", añadió el jugador de NFL, mientras que su hermano bromeó y dijo que pudo haberlo arruinado.

La regla de oro de Travis Kelce, no dejar caer a Taylor Swift

La participación del jugador comenzó con cargar a una "desmayada" Taylor hasta un sillón en el centro del escenario y el menor de los Kelce compartió que ese era uno de los momentos que más nervioso lo ponía. "Lo único que me dije fue: 'No dejes caer a tu bebé. No dejes caer a Taylor en tu camino a este sillón´. Iba a ser algunas cosas más y, quien sabe, si vuelva a subir tal vez las haga".

"Pero la regla de oro 'No dejar caer a Taylor'. El entrenador Bieniemy (excoordinador ofensivo de los Chiefs) solía decir: "Ese balón tiene nuestros sueños, metas y aspiraciones. No lo dejen caer'", y por último señaló que no se descarta que pueda subir al escenario nuevamente en un futuro.

The Eras Tour continuará este jueves en Ámsterdam, donde tendrá tres fechas antes de llegar Zúrich, donde se presentará el 9 y el 10 de julio. Tras ello, la gira irá a Italia y Alemania, mientras que comenzará en agosto en Polonia. El primer partido de pretemporada de los Chiefs será el 10 de agosto ante los Jacksonville Jaguars, por lo que, si Kelce subirá al escenario de nuevo, lo más probable es que lo haga en las próximas dos semanas.

