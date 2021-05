Video: Juan Toscano le llamó a su mamá tras firmar nuevo contrato con Warriors

Juan Toscano ha hecho historia luego de firmar un contrato multianual con Golden State Warriors de la NBA.

Luego de firmar el vínculo, lo primero que hizo el mexicoamericano fue llamarle a su mamá, lo que llevó a ambos hasta las lágrimas.

"Solo quería decirte que estoy tan orgullosa de ti, hijo. Me alegra que nunca te hayas rendido. Estoy tan feliz de que Dios haya cumplido los deseos de tu corazón. He estado rezando por esto, que te hace feliz y por todo lo que has trabajando tan duro. Te amo.", mencionó la mamá de Toscano.

Juan Toscano firmó un contrato de dos temporadas con los Warriors La emoción junto a su mamá : @warriors | @juanonjuan10 pic.twitter.com/a4uYUiDSR5 — NBA Latam (@NBALatam) May 14, 2021

El equipo dio a conocer que Toscano-Anderson es el tercer jugador de Warriors que pasa de tener un contrato bidireccional a tener un contrato estándar de la NBA, uniéndose a Quinn Cook (2017-18) y Damion Lee (2019-20).

