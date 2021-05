Diego Boneta comparó a Diego Armando Maradona con Luis Miguel

Diego Boneta, actor mexicano que interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix, mencionó que el cantante tiene varias similitudes con Diego Armando Maradona.

Boneta realizó esta comparación en un programa de radio argentino en el que sostuvo una charla con la hija de 'El Pelusa', Dalma Maradona.

"Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre ellos", comentó Boneta para el programa de radio Día Perfecto.

Ante este comentario de Boneta, Dalma Maradona le dio la razón al actor mexicano. "Sí, la locura que generaban", respondió la hija de Diego. Maradona falleció en noviembre de 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

