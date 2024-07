Despega tienda en línea de Borreguito con promociones para los amantes de dulces

Si alguna vez has tenido la oportunidad de visitar los principales aeropuertos OMA del país, quizás te hayas quedado sorprendido por el color y la variedad de sabores que derrochan las tiendas Borreguito, ofreciendo a los viajeros un sinfín de opciones para satisfacer su antojo, desde postres típicos hasta los imperdibles dulces americanos que nos hacen agua la boca.

Para aquellos que no han tenido la dicha de comprar en Borreguito, se trata de una extraordinaria tienda que busca hacer un homenaje a las dulcerías mexicanas, rescatando los mejores elementos que nos hacen sentir nostalgia por nuestra infancia, como las golosinas a granel y las paletas gigantes, pero incorporando un diseño innovador y herramientas tecnológicas para hacer de la experiencia de compra de los clientes un dulce recuerdo.

Hasta hace algunos días solo era posible adquirir productos en las tiendas físicas de Borreguito si viajabas a Chihuahua, Durango, Culiacán, San Luis Potosí o Juárez. Afortunadamente, Borreguito lanzó su plataforma de ecommerce para que, sin importar en qué lugar de la República Mexicana te encuentres, puedas disfrutar de la mejor oferta de dulces.

En Borreguito es posible encontrar palanquetas, nuez garapiñada, mazapán relleno de cajeta, así como gomitas, bebidas, chicles y chocolates estadounidenses, todo para que disfrutes de las calurosas tardes de verano dándote un gustito. Lo único que no vas a poder encontrar son las botanas Cimarrón, como los manguitos enchilados y los pistachos sin sal, pero tranquilo... ¡No te preocupes! Están disponibles a través de Cimarrón.shop, ya que ambas tiendas pertenecen a Grupo Cimarrón.

¡Comprar es muy fácil! No tienes pretextos, el sitio es una chulada ya que cuenta con pago seguro con débito, crédito, OXXO, Mercadopago y Paypal; envío hasta la puerta y envíos gratis en compras superiores a $999. Además, como si eso no fuera suficiente, el sitio ofrece 10% de descuento en la primera compra para que no te quedes sin probar su delicioso catálogo de productos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TODO UN ÉXITO EL GRAN GIRO COMUDE GUADALAJARA