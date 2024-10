Plus Futbol debuta en el México vs Estados Unidos: La experiencia VIP 

El próximo 15 de octubre, durante el emocionante duelo entre México y Estados Unidos en el Estadio Akron de Guadalajara, los aficionados podrán disfrutar por primera vez de Plus Futbol, una experiencia VIP exclusiva que llega para transformar la manera en que se vive este deporte en México.

Experiencia Plus, la plataforma líder en gestión de zonas VIP en grandes eventos, ha elegido este clásico de la CONCACAF para presentar Plus Futbol, llevando sus servicios al mundo del futbol por primera vez. Con una trayectoria de más de siete años creando experiencias únicas en eventos masivos, ahora buscan marcar un antes y un después para los asistentes a los estadios.

Un nuevo nivel de confort y exclusividad en el futbol

El debut de Plus Futbol permitirá a los fanáticos disfrutar de un entorno cómodo, seguro y con atenciones personalizadas antes, durante y después del partido. Los asistentes que adquieran el acceso VIP experimentarán una serie de beneficios exclusivos diseñados para maximizar su disfrute y comodidad:

● Estacionamiento exclusivo: Evita las complicaciones con acceso preferencial a zonas de estacionamiento reservadas.

● Entradas rápidas con Fast Lane: Olvídate de las filas y entra directamente al estadio.

● Guardarropa y servicios adicionales: Incluye préstamos de baterías para celular y baños VIP, pensados para ofrecer la máxima comodidad.

● Oferta gastronómica y bar premium: Degusta una selección de alimentos y bebidas dentro de la zona Plus Futbol.

● Concierge personalizado: Asistencia en todo momento para resolver cualquier duda o necesidad.

● Áreas de descanso: Espacios diseñados para relajarse y disfrutar antes y después del partido.

¿Cuándo y dónde disfrutar de Plus Futbol?

El debut de Plus Futbol será el martes 15 de octubre a las 8:30 pm en el Estadio Akron, durante el enfrentamiento de México contra Estados Unidos, uno de los partidos más esperados del año. Esta será la primera vez que los seguidores del futbol en México podrán disfrutar de una experiencia VIP con la calidad y atención que caracteriza a Experiencia Plus.

Los servicios estarán disponibles desde 3 horas antes del inicio del partido y hasta 1 hora después del silbatazo final, permitiendo a los asistentes disfrutar de cada detalle sin preocuparse por el tráfico o las aglomeraciones. Durante el partido, el acceso a la zona Plus Futbol estará restringido para evitar interrupciones y garantizar una experiencia fluida y de calidad.

Boletos y disponibilidad

El acceso a Plus Futbol tiene un costo de $4,900.00 MXN más cargos de servicio, y los interesados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Boletomóvil. Dada la exclusividad y el cupo limitado de esta zona VIP, se recomienda adquirir los boletos con anticipación.

Revolucionando la experiencia futbolística en México

La llegada de Plus Futbol no solo marca un hito en la trayectoria de Experiencia Plus, sino que también redefine la forma en que los aficionados interactúan con su deporte favorito. La empresa ha sido un referente en la creación de experiencias premium en eventos masivos, y con esta nueva propuesta se abre un capítulo innovador en el futbol mexicano.

Si eres de los que disfruta cada minuto del juego y buscas llevar tu experiencia a otro nivel, Plus Futbol es la opción ideal para vivir el partido de México vs Estados Unidos como nunca antes. ¡No te lo pierdas!

